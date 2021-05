Ronald Koeman: "Hay algo personal en mi expulsión contra el Granada"

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman ha ofrecido este viernes la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid, que se disputa este sábado en el Camp Nou a las 16:15 horas.

Ha soprendido en su última respuesta, en la pregunta en inglés que siempre hace un medio internacional, el entrenador del Barça ha asegurado que ve motivaciones personales en su expulsión contra el Granada por parte del golegiado González Fuertes "sí creo que es algo personal. Decir "vaya personaje" no es ningún insulto, no es razón para sancionar a alguien con dos partidos. Hay algo más".

Respecto a la designación de Mateu Lahoz como colegiado para el partido de mañana, Koeman se muestra diplomático "mejor que no hable de los árbitros porque en general la Federación pone uno de los mejores árbitros para estos partidos. Hay que esperar que acierte en sus decisiones y no podemos pensar demasiado en ello. Ojalá las decisiones del VAR sean justas, igual para el Barça y para el Atlético de Madrid".

Sobre las posibilidades de sentarse en el banquillo este sábado si el TAD acepta el recurso del club "no entiendo por qué los comités no han decidido. Si estoy, bien, porque soy el entrenador y me gusta estar en el campo. Sino, como en Valencia, estará el 'staff'. Llevamos casi una temporada juntos y nuestras ideas son las mismas. No hay que volverse loco si no puedo estar".

El holandés considera que "el resultado no es decisivo, quedarán tres partidos después. Es importante, pero decisivo no" y además se mantiene en la opinión expresada hace unos días de que si el Barça gana todos los partidos que le quedán ganará LaLiga "estoy convencido que si ganamos los cuatro patidos que nos quedan vamos a ser campeones".

El técnico ha explicado que "todavía no he hablado con Ansu, él habló ayer por la tarde con nuestro doctor. Le hemos dado ánimos al pobre chaval. Hay cosas que no han ido bien pero lo importante es que se va a recuperar y va a estar bien para la próxima temporada. Que se recupere para seguir bien es lo más importante".

Respecto a la polémica de la reunión de los jugadores esta semana en casa de Messi, Koeman no ha querido contestar "no es el momento de hablar de este tema porque el partido es lo más importante".

Koeman cree que el equipo afrontará el partido con la mejor actitud "hace tres o cuatro meses no esperábamos estar luchando por el título. Sabemos que será un partido importante. Debemos tener mucha agresividad sin el balón" y ha añadido "todo el mundo sabe la importancia del partido".

Sobre el reencuentro con Luis Suárez asegura "seguramente será extraño para Suárez y para los jugadores de nuestro equipo. Somos profesionales. Cada uno hace el máximo para ganar el partido. No hay que darle más vueltas. Es concentrarnos en este jugador y en los demás también".

No cree que el Real Madrid acuse la eliminación en la Champions en las últimas cuatro jornadas de Liga "no creo, son cosas que hay que aceptar y seguir".

La única novedad en la convocatoria es Martin Braithwaite que ha recibido el alta médica. Siguen fuera los lesionados Ansu Fati y Coutinho.