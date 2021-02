Ronald Koeman: "No entiendo por qué no entra el VAR, todo el mundo ha visto que la falta es dentro"

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman ha evitado hablar de la lesión de Neymar en la rueda de prensa previa al partido contra el Alavés "no hablo de París y no hablo de Neymar".

Sí que se ha referido al expediente que han abierto a Gerard Piqué por sus palabras sobre los árbitros, aconsejando al central que mida sus declaraciones "con pocas cosas te pueden liar. Hay que criticar con respeto"

De todas formas, Koeman se ha mostrado todavía enfadado con la jugada del posible penalty a Jordi Alba frente al Sevilla "no entiendo por qué no entra el VAR, todo el mundo ha visto que la falta es dentro. No es tan complicado. Ellos pueden equivocarse pero hay que poner la cara delante".

El técnico se ha mostrado optimista con las esperanzas de remontar la eliminatoria de Copa contra el Sevilla "tenemos esperanzas con la vuelta en casa. Es complicado pero este equipo ha dominado al Sevilla en muchas cosas y también hay que tener suerte".

Sobre las opciones de Araújo de jugar contra el PSG, el holandés no descarta al central pero el holandés no se muestra partidario de forzar "no se trata de arriesgar porque es el París, el objetivo es recuperar a la gente para que esté bien hasta final de temporada. No soy partidario de arriesgar mucho por un partido que llega el martes. Tienen que recuperarse bien, sin prisa, claro que si están recuperados mejor todavía". Y añade "Araújo mañana no va a estar, ya veremos el lunes o el martes".

Preguntado por si mañana harámuchas rotaciones pensando en el partido de Champions, Koeman ha sido claro "muchas no porque tampoco hay tanto para cambiar. Mañana decidiremos y pondremos un equipo para ganar el partido porque si ganas tienes menos cansancio". Y ha añadido que no ve a jugadores como Pedri especialmente cansados "yo creo que el equipo está físicamente bien porque veo la segunda parte que hicimos en Sevilla, si no estás fresco no llegas, ni creas las ocasiones que creamos".

Después del sextete del Bayern, Koeman considera que el Barça tuvo más mérito cuando lo consiguió "el Barça de Guardiola ha hecho el mejor juego que yo he visto en los últimos 25 años. Lo que ha hecho Bayern es grande, es impresionante, pero la manera como lo ha logrado Guardiola es algo más".

También se ha referido a su duelo de mañana contra Abelardo "es bonito que podamos enfrentarnos porque hemos jugado juntos varias temporadas. pitu ha sido un central que hemos jugado juntos y siempre le he considerado un gran profesional y un gran competidor que se nota en sus equipos. Es una persona muy alegre y me gustará darle un abrazo".