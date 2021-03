Ronald de Boer en Esports COPE: "Koeman merece seguir"

El exjugador del Barça Ronald de Boer ha pasado por los micrófonos de Esports COPE para comentar la actualidad azulgrana y ha defendido la figura de su compatriota Ronald Koeman "merece seguir la próxima temporada en el Barça. Recuerdo lo que pasó con Frank Rijkaard, que pasó una temporada difícil, jugó un partido fuera con ultimatum y lo ganó con muchísima suerte. Después ganó todo y la temporada siguiente ganó la Liga y la Champions. A veces hay que tener tranquilidad, la directiva tiene que ver si Koeman es un buen entrenador o no. Tienes que darle tiempo para construir su equipo y él está haciendo pasos adelante poco a poco".

El comentarista de ESPN de la liga holandesa y técnico de la cantera del Ajax considera que Koeman se está ganando el vesturario poco a poco después de llegar en un momento difícil "fue un momento complicado porque el equipo venía de no ganar nada, de echar a Suárez, de estar sin presidente. Yohe pedido siempre que la gente tuviese paciencia con Koeman porque es muy buen entrenador. No se puede decir después de 10 partidos si es bueno o malo. Él ha hecho muchas cosas buenas en Holanda, también con la misma idea del Barcelona. Ahora se ve que los jugadores le entienden, Messi está más feliz y también otros jugadores. El Barcelona está en un camino ascendente".

Ronald de Boer destaca la necesidad que tiene el Barça de fichar un delantero como Haaland "el Barcelona necesita un delantero que pueda marcar 30 o 20 goles y ahora no hay un tipo así. El Barça es un club muy grande y necesita un goleador. Messi puede estar ahí, pero al final tiene que dar asistencias y hacerlo todo. Él debe focalizarse en alguna cosa y no estar en todo".

Para Ronald también hace falta un central y "echo de menos que Delight esté en Barcelona. Para mí el Barça se equivocó al no ficharle, pero el jugador es el que tuvo la última palabra".

Y destaca la evolución de otro holandés "De Jong jugaba en una posición diferente al Ajax al principio y al final la gente ha visto su calidad. El otro día contra el PSG jugó un gran partido de central, es un jugador muy completo y es un placer tenerle en el equipo".

El que fuera centrocampista del Barça celebra que Koeman haya recuperado la apuesta por los jóvenes "los últimos años no llegaban al primer equipo pero ahora sí y esto me encanta porque es filosofía Barça y también Ajax. Estaba decepcionado, pero ahora está mejorando y esto tiene que ver con Koeman. Él no tiene miedo de poner a chicos jóvenes. Si tienen calidad, él les da la oportunidad para jugar en el primer equipo". Y añade "él sabe, porque ha estado en Holanda, que cuando eres joven y tienes calidad es muy importante la confianza del club. muchas veces llegan jugadores de fuera que no tienen la filosofía del club. Para los jóvenes que no han crecido con esta filosofía es muy difícil adaptarse".

Ronald de Boer también habla de un jugador que conoce bien "Dest tiene un historia increíble. Yo lo tuve en juveniles y era delantero. Está mejorando mucho, seguramente comete algunos errores, pero es un jugador de futuro y más después de ver lo bien que jugó contra PSG frente a uno de los mejores del mundo. El primer partido contra el PSG fue difícil de leer y fue una lección muy importante para él. Me alegro por él, no tiene miedo de hacer alguna cosa mal y esa es una mentalidad muy buena".