Romeu sobre Haaland: "Estamos hablando de unas cifras que se nos escapan en estos momentos"

El vicepresidente económico del Barça Eduard Romeu ha atendido los micrófonos de Esports COPE después del viaje solidario desde Varsovia que trajo este domingo a 220 personas que escapan de la guerra a Barcelona y Madrid. Romeu es vicepresidente de Audax, una de las empresas que ha participado en la expedición junto a Open Arms, Sor Lucía Caram o DKV entre otros.

El directivo azulgrana destaca la dificultad de encarar el fichaje de Haaland este verano por las dificultades económicas del club "en el Barça no hay nada imposible pero es muy difícil. Es uno de los cuatro o cinco jugadores más codiciados en el mercado mundial. Habrá clubes pretendientes en unas condiciones, unos por estar más saneados y otros porque juegan con unas reglas diferentes a nosotros, que tienen unos privilegios que les permitirían hacerlo más fácil. No me corresponde a mí, pero estamos hablando de unas cifras que en estos momentos se nos escapan".

De todas formas, Romeu explica que "no podíamos fichar en invierno y hemos fichado. Nuestros técnicos han fichado y lo han hecho muy bien. Los jóvenes tienen un valor muy alto pero no hay que exponerlos. Nuestra opción es ser imaginativos y buscar en el mercado".

El vicepresidente quita importancia a las últimas cifras publicadas por LaLiga sobre el límite salarial en negativo del club "no ha cambiado nada que no supiésemos. LaLiga hace una progresión de pérdidas de la temporada pasada y una previsión para esta temporada". De todas formas, Romeu asegura que "faltan todavía tres meses para acabar este ejercicio económico. Nosotros estamos trabajando en paralelo y de forma bilateral con diferentes opciones. Podríamos tener firmadas varias cosas pero las prisas no son buenas compañeras de viaje y lo que queremos es maximizar el valor del Barça".

Romeu reconoce que CVC es una posible solución pero no la única "es la opción más concreta, pero todavía no estamos en el punto que más nos gusta. Llevamos en paralelo diferentes negociaciones" y explica "lo que queremos es maximizar nuestras opciones. Hay una serie de líneas rojas que hemos de discutir. Hace falta un poco de tiempo porque es una cuestión de ingeniería financiera. Debemos hacer el Barça sostenible por muchos muchos años".

Eduard Romeu explica que la expedición humanitaria del pasado fin de semana hacia Varsovia ha sido una gran experiencia "es una gota de agua en el óceano pero a veces es bueno remover el árbol y que la gente se consciencie. Estoy muy orgulloso por la implicación que he visto". Explica que el Barça quiere ser "corredor de fondo" para ayudar a la integración de las personas llegadas de Ucrania.