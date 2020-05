Román Montáñez a Esports COPE: "Em sento una mica sorprès i decebut"

El Baxi Manresa ha decidit no renovar contracte amb el seu director esportiu Román Montáñez i l'exjugador ha manifestat a Esports COPE el seu malestar per la decisió del club "en sento una mica sorprès i decebut perquè crec que, entre tots hem fet bona feina en aquests tres anys. Per resultats es difícil d'entendre. Hi ha moltes coses que es podran parlar en un altre moment, aquest no és l'ideal, però m'agradaria seure amb ell. Si hi ha coses que creuen que no he fet bé, que me les diguin".

En una curta nota, el club explica que "ha decidit no prolongar el contracte de Román Montañez com a director esportiu del Baxi Manresa. El joanenc acaba així una etapa que començava el juny del 2017".

Montañez va assumir el càrrec després de la seva retirada com a jugador i la seva primera feina va ser crear una plantilla per poder tornar a l'ACB després del descens. El bagenc ha saldat la seva primera experiència als despatxos amb un ascens i dues salvacions. En la primera temporada a la Lliga Endesa, a més, el Baxi va entrar als play-off

El Bàsquet Manresa afegeix que vol "agrair públicament la feina feta per Román Montañez, i li desitja molta sort d'ara en endavant tant personal com professionalment".