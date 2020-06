Riqui Puig: "Molt content per la confiança i els minuts que m'està donant Quique"

El partit d'aquest dimarts al Camp Nou va canviar radicalment amb l'entrada des de la banqueta de Riqui Puig, que es va posar l'equip a l'esquena amb empenta i qualitat quan el marcador estava bloquejat en empat a 0 després d'una hora de partit depriment. El de Matadepera, de només 21 anys, va entrar al terreny de joc al minut 11 de la segona part en lloc d'Arthur Melo, que va protagonitzar una nova actuació discreta.

Deprés de Riqui, van entrar al terreny de joc Ansu Fati i Rakitic. El jove de 17 anys va protagonitzar les millors ocasions de gol de l'equip i finalment Rakitic va aconseguir marcar recuperant una pilota rebutjada i rebent assistència de Leo Messi.

En acabar el partit, Riqui Puig parlava per BarçaTV "molt content, la veritat, sobretot pels minuts i la confiança que m'està donant el Quique. I si això ho acompanyem amb bons resultats, amb bons minuts i bon ritme, jo encantat i per donar moltes alegries a aquest club". El cert és que Riqui Puig només ha tingut 75 minuts amb el primer equip, repartits en cinc partits, tots ells després de l'arribada de Quique Setién perquè Ernesto Valverde no l'havia fet participar.

Quique Setién es va referir a l'actuació del migcampista i també la d'Ansu Fati en la roda de premsa posterior al partit "l'entrada de Riqui i Ansu ens ha donat dinamisme. Un de vegades té dubtes sobre quan és el moment dels joves, però tenim dos bons futbolistes i ens ajudaran molt. Així es guanyen les titularitats".

Ivan Rakitic va marca un gol importantíssim per l'equip i va ser el seu primer gol oficial aquesta temporada. El jugador croat, es va reivindicar sortint des de la banqueta en uns moments difícils.