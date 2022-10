"No hi ha res de res entre el Barça i Messi"

El periodista Guillem Balagué ha passat per 'Esports COPE' quan es publica la seva versió revisada i actualitzada de la biografia autoritzada de Messi. Amb ell parlem sobre el futur incert de l'astre argentí.

Balagué es mostra molt contundent sobre l'interés del Barça per fer tornar Messi al Camp Nou "no hi ha oferta del Barça. No hi ha hagut trucada de Laporta a Messi i crec que la secretaria técnica no s'ho està plantejant perquè ningú ha dit que això s'ha de fer. No és tant Laporta, sino Xavi qui voldria convèncer Messi. Però no hi ha res de res. Crec que és més possible que estigui al PSG la temporada que ve, que al Barça".

Per Balagué, Messi seria una peça important en el joc del Barça que pretén Xavi "el Barça encara està en primer de Xavi i per això voldria a Bernardo Silva i podria pensar en Messi".

El periodista explica el bon moment que viu Messi a París, adaptat amb la seva dona i els seus fills, després de superar un inici complicat que encara va ser més dur per la COVID que va patir el jugador "va tenir una infecció de pulmó i tot".

Sobre a la decisió de Messi de deixar la selecció, Balagué no ho dona per fet perquè creu que el seu rendiment li marcarà si segueix al futbol d'alt nivell "si després del Mundial està bé, potser el truquen i torna a anar. Decidirà després del Mundial. Sé que el PSG prepara una oferta de 1 + 1 i potser un tercer any si les dues parts estan d'acord". El periodistta considera que una possible marxa a l'Inter de Miami s'obrirà quan Messi es vegi que ja no està per jugar al primer nivell.

Respecte al seu Espanyol, Guillem Balagué considera que "canviar la mentalitat pot ser qüestió d'un any o any i mig. Diego Martínez és un dels millors entrenadors joves d'Europa. Estem en la labor de donar-li temps i estem en una etapa de transició que potser dura tota la temporada".