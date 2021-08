La renovació de Leo Messi, a punt de ser una realitat

Aprofitant la presentació d'Emerson ahir al Camp Nou, Laporta va parlar sobre la màxima preocupació dels aficionats blaugranes: la renovació de Leo Messi. "Jo dormo molt bé a les nits i amb dolços somnis sobre Messi" feia broma el president. L'argentí porta des del 30 de juny sense contracte i, tot i que el president del club ha aconseguit convèncer a Messi perquè continuï, falta la firma oficial de l'acord.

Laporta necessita aconseguir rebaixar la massa salarial de la plantilla per tal que es pugui firmar la renovació de Messi. El capità blaugrana, però, també haurà de fer un esforç econòmic per seguir formant part del Barça. El nou contracte implicarà una baixada del sou del 50 per cent i allargarà la vinculació de l'argentí amb el club fins a l'any 2026.

La situació econòmica del club és molt pitjor del que es pensa i, tot i les dificultats, Laporta ha complert el que va prometre durant la campanya electoral: la renovació de Leo Messi està a punt de caure.

Encara pot tardar uns dies a fer-se oficial, i és possible que Messi no estigui a la presentació de l'equip aquest diumenge i que, per tant, tampoc jugui el Gamper contra la Juventus. De totes maneres, Laporta vol veure'l vestir la samarreta blaugrana. "Farem tot el possible perquè pugui estar abans del Gamper. Va bé, progressa bé" deia ahir el president..

L'argentí s'havia d'afegir als entrenaments ahir, però finalment haurem d'esperar. La seva incorporació es farà quan s'hagi firmat la renovació. De moment, Messi segueix a Eivissa gaudint de les vacances amb la seva família, juntament amb els seus excompanys Luis Suárez i Cesc Fàbregas.

Fa poc menys d'un any l'argentí enviava el famós burofax a Bartomeu demanant poder marxar del club. Avui, la seva renovació és quasi una realitat. Només faltarà ultimar la sortida d'alguns futbolistes, com Umtiti, Braithwaite o Pjanic, i resoldre les negociacions amb Piqué, Busquets, Roberto i Alba, que se'ls demana ajornar el 40 per cent del seu sou.