Recordem a Radomir Antic amb Manuel Oliveros i Pichi Alonso

Radomir Antic ens va deixar aquest dilluns a l'edat de 71 anys. Manuel Oliveros ens explica alguna anècdota del que va ser entrenador del FC Barcelona l'any 2003, només per sis mesos, quan va agafar l'equip a la quinzena posició de la Lliga i el va acabar classificant per la UEFA. Pichi Alonso també recorda quan va coincir amb l'Antic jugador al Saragossa.

Escoltem avui a Frenkie De Jong i també a Joan Fontserè, director del Circuit de Catalunya després de l'ajurnament oficial del GP de Catalunya de motociclisme que havia de celebrar-se el 7 de juny.

Coneixem com treballen els empleats del RCD Espanyol en aquesta crisi del coronavirus i com el jugador del Girona Brandon Thomas segueix esperant un quiròfan per operar-se de la greu lesió de menisc que va patir, després que li han ajornat dues vegades la intervenció pel col·lapse del sistema sanitari.

Durant la crisi del coronavirus, l'equip d'Esports COPE segueix treballant des de casa per portar-vos tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Cada dia, de dilluns a divendres a les 15.25 hores, us acompanyarem en una edició de butxaca de cinc minuts amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i tot l'equip. Amb Marc Pairés al control de so de l'emissora fent que el programa sigui possible.

Mantenim el nostre espai d'opinió amb els millors tertulians de Cadena Cope comentant les qüestions d'actualitat. Josep Maria Minguella, Miguel Rico, Tomás Guasch, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre i Toni Freixa estaran amb nosaltres durant la setmana.

En l'apartat poliesportiu, coneixem casos curiosos d'esportistes que estan buscant-se la vida per seguir preparant els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Waterpolistes, nedadors, tiradors amb arc i ciclistes, entre d'altres, han de trobar solucions enginyoses. I també les inciatives solidàries més originals per lluitar contra el coronavirus.