Rebel·lió a l'hoquei patins europeu

Barça, Noia, Reus, Caldes, Liceo i 5 equips portuguesos que formen las ECA han decidit no inscriure's a la propera edició de la Champions organitzada per la Federació Europea i estudien crear una competició pròpia que començaria al setembre.

Aquests clubs demanen a la Federació professionalitzar la competició, que permeti participar als campions de lligues menys competitives i que tingui en compte més propostes que li han fet i que han estat rebutjades.

Si no hi ha acord, es desconeix el format de la propera edició de la Champions, que no compatraria amb bona part del millors club del continent.