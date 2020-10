Raúl de Tomás mantiene la incertidumbre sobre su futuro en el Espanyol

El delantero del RCD Espanyol Raúl de Tomás ha comparecido en rueda de prensa pero no ha aclarado la gran duda sobre su futuro: si seguirá en el conjunto blanquiazul cuando se vuelva a abrir el mercado de fichajes en enero "Si supiese lo que va a pasar en tres meses tendría poderes, lo que tenga que venir vendrá, la gente debe estar tranquila, quiero meter goles. Soy del Espanyol y voy a dar todo".

El goleador ha añadido "el mensaje es claro: estoy muy feliz en el Espanyol, mi compromiso es máximo. Se han dicho cosas que eran ciertas y otras que no. Ojalá podamos conseguir los objetivos que nos hemos marcado, a nivel individual y de grupo".

Raúl de Tomás no pudo salir en el mercado de verano porque no llegó una oferta que convenciese al club y el Espanyol se ha asegurado su importante participación en los primeros meses del campeonato. Sus goles ya están siendo fundamentales, empezando por el del pasado sábado contra el Alcorcón.

Después de muchos rumores este verano De Tomás asegura "no puedo evitar que hablen de mí" y añade "nunca dije que me quisiera ir, no di ni una rueda de prensa ni dije nada en redes sociales. Estuve al margen de todo lo que se comentó. No puedo evitar que la gente hable de mí, voy a afrontar el año con las mismas ganas de siempre", agregó el madrileño.

El exjugador del Benfica ha destacado la gran labor de Vicente Moreno "los cambios a veces son buenos. Vicente es un grandísimo entrenador, nos va a ayudar muchísimo, hemos cogido su idea desde el inicio. Estamos a muerte con él".

De Tomás se medirá en el próximo duelo con el Rayo, otro de sus exquipos "el partido de Vallecas es especial, tengo una motivación extra, viví dos años muy buenos allí, le tengo mucho cariño al Rayo".

La estrella blanquiazul reconoció su bajo rendimiento en el tramo final del campeonato pasado y promete una reacción "después de la cuarentena no estuve al 100%, tuve problemas físicos que me limitaron para hacer el fútbol que yo sé. Voy a dejar todo sobre el campo para cambiar esa sensación. Hay que subir a Primera sea como sea y tengo que dar un paso más, no tengo problemas para asumir que debo ser un referente".