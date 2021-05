Raúl de Tomás: "El año que viene, si Dios quiere, estaré aquí"

El delantero del Espanyol Raúl de Tomás ha asegurado que el equipo intentará conseguir el título de campeones en la última jornada "somos los primeros que queremos ganar y conseguir el título. La cabeza cuando ya consigues el objetivo principal que era subir a Primera se puede desconectar, pero vamos a ir a Alcorcón a por el título".

El ariete, que lucha por conseguir el Pichichi y tiene un gol más que Djuca, "el sueño no me lo quita pero es algo que quiero conseguir. Soy un ganador y además de cosas colectivas, quiero conseguir cosas individuales. Voy a Alcorcón con el objetivo de ser campeones pero soy consciente que si me centro en lo que debo hacer también ayudaré al equipo"

RDT ha sido escueto al hablar de su futuro "sí, obvio, tengo contrato, estoy contento y he conseguido el objetivo de subir a Primera. El año que viene, si Dios quiere, estaré aquí". Y añade "no me gusta pensar en el futuro, me centro en el presente, hemos conseguido un ascenso y el próximo año cuando estemos en primera me plantearé objetivos. el futuro puede deparar tantas cosas que no quiero ni pensarlo".

A pesar de los malos resultados de los últimos partidos que han complicado la consecución del título, el delantero advierte "no olvidemos que hemos conseguido el objetivo principal que era subir a Primera".

El jugador blanquiazul explica que "ha sido un año bastante duro en lo personal y en lo colectivo. Los resultados han acompañado y puede parecer fácil, pero ha sido duro y hemos aprendido mucho después de haber caído. Desde el primer minuto nos concienciamos de que debíamos subir y lo hemos conseguido".

Respecto a los posibles retoques que pueda necesitar la plantilla para afrontar la próxima temporada en Primera, el delantero considera que "cada año se producen entradas y salidas. Si el club decide traer a gente, gente que venga a aportar, los recibiremos con los brazos abiertos".

De Tomás considera que ha saldado cuentas pendientes "vine con la intención de salvar al equipo y después de la cuarentena tan larga que vivimos, personalmente no estuve a la altura de lo que quería. Eso repercutió en que el equipo bajará. Por eso uno de los motivos de quedarme era sacarme esa espina".