Ramon Terrassa en Tiempo de Juego: "Esto es un sudoku de nivel avanzado"

El director del CAR de Sant Cugat Ramon Terrassa explicó en Tiempo de Juego como todavía deberán esperar por lo menos una semana más para abrir sus instalaciones, a pesar de tener todo preparado, porque la provincia de Barcelona no pasa todavía a la fase 1.

Ramon Terrassa explica cuál será el protocolo cuando puedan abrir, a la espera de que sea la próxima semana el lunes 18 de mayo, "nosotros queremos centrarnos incialmente en los DAN, deportistas de alto nivel. Antes de la COVID teníamos unos 400 becados, pero nuestra espectativa es abrir para ciento y poco. Sería además será por turnos como marca el BOE, con una actividad muy controlada y con aforos inferiores al 30%. Al final se trata de entrenamientos individuales". El director confiesa que es un "sudoku de nivel avanzado" y lamenta que "tenemos los cerebros ya un poco cansados".

A pesar de todo, el director del CAR de Sant Cugat asegura que "daremos unos niveles de seguridad más altos que entrenar en las calles". De todas formas, los servicios que ofrezca el centro serán limitados "todo lo que se pueda hacer virtual, seguirá siendo así. No habrá duchas, fisios, comedores, etc. Los recorridos estarán marcados. Permitiremos cosas que no son habituales como llegar con el coche hasta el lugar de entrenamiento propio".

Por lo que respecta a los gimnasios, la información de Tiempo de Juego, no podrán abrir hasta la fase 3, la que en principio iba a empezar el 8 de junio, pero que ahora ya no se sabe con exactitud. Se deberían abrir sin vestuarios y sin duchas, pero esto complicaría mucho su apertura.

Se está regulando el tema de las piscinas, que son zonas que no tienen COVID porque el cloro lo elimina y se espera que puedan abrir antes.