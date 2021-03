Rafa Yuste a Esports COPE: "Desmenteixo rotundament el nom d'Arteta i transmetem tota la confiança a Koeman"

El membre de la candidatura de Joan Laporta Rafa Yuste ha assegurat a Esports COPE que no ha mantingut contactes amb Mikel Arteta com a possible substitut de Ronald Koeman si guanyen les eleccions "desmenteixo rotundament. Em consta que és un gran entrenador, amic del Pep, però jo no he parlat amb ell".

Rafa Yuste també ha valorat les detencions d'aquest dilluns de Josep Maria Bartomeu i altres responsables del Barça en el marc del 'Barçagate' "respectem la pressumpció d'innocència però és un dia molt trist pel barcelonisme". I afegeix que no creu que afecti a les eleccions del próxim 7 de març "jo crec que els socis ja saben a qui han de votar".