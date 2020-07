Rafa Marañón a Esports COPE: "Si en algún momento me piden opinión, yo la voy a plasmar"

A l'Esports COPE de dimecres hem escoltat les paraules de Quique Cárcel a Girona. L'entrenador del Tondela Natxo González ens ha explicat com juga el nou fitxatge del Barça Francisco Trinca i l'entrenador del Barça femení Lluís Cortés ens ha explicat que pensa de l'entrada del Real Madrid a la lliga femenina.

També hem aprofitat per saludar el nou conseller de l'Espanyol Rafa Marañón. L'exdavanter pericu ens ha explicat com ha estat aquest nou nomenament "ha habido otros momentos en los que he estado a punto de entrar en el club, aunque estaba realizando funciones similares como embajador y presidente de la Agrupación de Veteranos".

Sobre si ell donarà la seva opinió en les decisions esportived del club "es un contrasentido tener a Marañón y no preguntarle por fútbol. Pero hay unos profesionales a los que respeto porque son "nuestros profesionales". Si en algún momento me piden opinión yo la voy a plasmar". Ha afegit que ell parlarà clar, però acceptant el seu lloc "suelo decir las cosas según las veo, aunque también puedo estar equivocado. Hay una mayoría que decide".

Sobre el nou projecte, l'únic que s'atreveix a preveure és que "va a ser una Segunda de órdago, no sé si habrá más equipos".

I sobre el nou entrenador de l'Espanyol, que serà Vicente Moreno, asegura que "tengo pocas referencias de él. Creo y confío en nuestros técnicos y en que tienen buenas referencias de él. En el Mallorca me ha parecido un tío serio y en el final de la temporada ha hecho cosas para salvarse. Ha subido al equipo desde Segunda B, algún mérito debe tener".

Cada dia, de dilluns a divendres, de 15.25 a 16.00 en horari d'estiu, Esports COPE us porta tota l'actualitat de casa nostra amb Albert Díez i l'equip de guàdia.