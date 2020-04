Rafa Jofresa: "Jugar más allá del 31 de julio afectaría a la seguiente temporada"

Rafa Jofresa, Secretario General de la Asociación de Baloncestistas Españoles (ABP), piensa que si se programan partidos más allá del 31 de julio, la próxima temporada podría verse perjudicada. Así lo ha dicho en el programa de Youtube Outsider NBA, donde ha hablado de las dificultades que se plantean en torno al futuro y todos los problemas derivados del parón provocado por la pandemia del coronavirus.

Jofresa se plantea muchas dudas "no sabemos en qué momento volveremos a competir y si la temporada se reanudará. ¿Cómo podremos jugar? ¿Detrás de puertas cerradas o no? Nos hacemos ese tipo de preguntas".

El exjugador del Joventut de Badalona asegura que si se vuelve se necesita un tiempo previo de preparación "cuando hay una temporada nueva los jugadores se cuidan en verano, pero ahora mantener la forma no es fácil porque habrá alguno que tenga jardín en casa, pero otros no. Si se vuelve será importante disponer al menos de dos semanas como mínimo para hacer una pretemporada. Por el espectáculo y por no tener lesiones”.

Rafa Jofresa considera que se debe obedecer a las autoridades “creo que ir más allá del 31 de julio afectaría a la próxima temporada y los jugadores deben tener sus periodos de puesta en marcha antes de la temporada. No sabemos si habrá riesgo cero el 1 o 15 de junio y si va a ser el mismo que el del 15 de septiembre. Hay que esperar a lo que digan las autoridades sanitarias”.

El mandatario confía que las pérdidas no sean excesivas "afectará económicamente, pero esperemos que sea lo menos posible al ser una causa común. Esto es un problema que ni ha creado la ACB ni los jugadores, sino un virus. Nos tenemos que resituar, buscar los puntos de equilibrio en la vida, ser comprensivos y tener empatía con cualquier tipo de colectivo. Todos hemos asumido el alcance de esto en el trabajo y la salud, y todos aceptamos que nos toca perder un poco”.