Quique Setién: "Tenemos una situación mejor que la del Madrid"

El entrenador del Barcelona Quique Setién pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar con Juanma Castaño y se mostró especialmente optimista con las posibilidades de su equipo para sumar un nuevo título liguero, que sería una oportunidad única para él.

En este sentido, Setién reconoció que "tenemos una situación mejor que la del Real Madrid. La Liga está más a mano para el Barcelona. Prefiero estar dos puntos por delante, aunque quizás no sea suficiente. Los dos vamos a perder puntos". El técnico además considera una ventaja el calendario que le ha tocado al Barça en los cuatro primeros partidos jugando siempre antes que el Real Madrid "yo creo que siempre es mejor jugar antes. Prefiero jugar antes", aunque lamentó los horarios nocturnos "lo que no me parece tan bien es que en los partidos fuera de casa juguemos a las diez de la noche porque vamos a llegar a dormir a casa a las dos o las tres de la madrugada".

El preparador culé considera que puede perjudicar al Real Madrid jugar en su ciudad deportiva por las obras del Bernabéu "al Real Madrid le puede influir jugar en Valdebebas, ojalá le influya".

Quique Setién es optimista con el estado físico de la plantilla azulgrana, tras el parón "todos, salvo Umtiti, han venido muy bien, como un tiro, más frescos que en marzo. Tienen un punto de chispa porque se han limpiado. Uno tiene ganas de volver cuando estás dos meses sin jugar".

El técnico azulgrana reconoció que era pesimista con el regreso del fútbol "veía muy negro el regreso de LaLiga después de hablar con entrenadores. Todos deseamos jugar, otra cosa es la realidad. No sé cómo definirlo, era miedo, no lo tenía claro, pero ahora es diferente. Cada vez hay menos contagios. No habrá muchos problemas".



En cuanto al próximo mercado de fichajes y la posibilidad de ver juntos a Neymar y a Lautaro en el Camp Nou "me lo puedo creer si tú me lo dices, pero me centro en lo que tengo. La situación es difícil. Todavía no está claro".

Quique Setién insistió en que "no me afecta" la inestabilidad de la junta directiva. "Ya tienes bastantes años y conoces el fútbol. He aprendido muchas cosas que no puedes controlar. Escuchas de todo y no me influencia. A los jugadores, tampoco. Ellos han ganado muchísimo y lo afrontan con serenidad", comentó.

Por último, Setién mostró sus preferencias a la hora de poner cámaras en los banquillos, tras la polémica con Eder Sarabia en el Santiago Bernabéu "no le veo ningún interés grabar a alguien en un momento de tensión. Entra dentro de la intimidad. Lo que tengo que decir lo diré en la rueda de prensa. No lo puedes sacar todo, hay un límite. Es espiar al entrenador. Si fuera por mí las cámaras no apuntarían a todos los lados".