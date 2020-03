Quique Setién: "Tenemos capacidad de sobra para sobreponernos"

Mientras algunos jugadores hablaban de ocasión perdida y de los problemas futbolísticos del equipo, el presidente Bartomeu y Quique Setién dejaban la puerta abierta a la esperanza después de la decepcionante actuación del Barça en el clásico del Bernabéu que acabó con victoria del Real Madrid por 2 a 0.

El entrenador azulgrana aseguraba "lo más frustrante es tener ocasiones y no marcarlas. Creo que en la primera parte hemos hecho cosas muy bien, hemos superado la presión, pero en la segunda no ha podido ser. Hemos empezado a cometer algunas imprecisiones y no hemos podido superar esa presión intensa que nos ha generado mucha desconfianza con las pérdidas. Nada que decir, felicitar al rival".

Setién no arroja la toalla en la Liga y prefiere quedarse con las cosas positivas que vio en el Bernabéu "ya dijimos tanto Zidane como yo que este partido no iba a ser decisivo. Es verdad que tienen el goal average ganado pero quedan muchísimos puntos por jugar. Es una derrota dura, estos partidos siempre afectan, pero tenemos capacidad de sobra para sobreponernos. Hoy hay muchas cosas que rescatar positivas. La dinámica del equipo ha seguido siendo buena. Hemos tenido cuatro, cinco o seis ocasiones, no es normal que se fallen, y el día que las metas las dinámicas cambian".

El técnico cántabro también explicó la decisión de alinear a Arturo Vidal de inicio en lugar de Braitwaite, que había dejado muy buenas sensaciones en su debut "Arturo Vidal nos da un mayor trabajo defensivo en esa zona derecha donde aparecen Messi y Semedo. Braithwaite es un jugador más ofensivo y entendíamos que habría más espacios cuando el partido estuviese más avanzado. Preferíamos tener más control al principio que asumir ciertos riesgos".

Por su parte, el presidente Josep María Bartomeu fue escueto ante los medios de comunicación que le esperaban en el Aeropuerto del Prat de madrugada "la Liga sigue", afirmaba a la carrera "la Liga es muy larga".