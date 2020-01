Quique Setién en mayo de 2017: "Todavía no tengo nivel para entrenar al Barça"

Quique Setién atendió a Esports COPE el 12 de mayo de 2017 con motivo de la previa del partido entre el Barça y Las Palmas, dónde el técnico cántabro dirigía su último partido en el banquillo canario. La anécdota de la entrevista que dice mucho de Setién es que se había comprometido a hacer la entrevista y él mismo llamó al programa cuando acabó el entrenamiento de su equipo para entrar en directo y atender a su promesa.

En esa entrevista, hace más de dos años, Setién ya reconocía que su nombre se había vinculado al FC Barcelona, “me constan los rumores que me ligan al Barça, pero es una posibilidad que no contemplo". El técnico hacía gala de una gran sinceridad al reconocer que su bagaje en los banquillos profesionales todavía no era muy extenso, aunque ya dejaba clara su fidelidad a la idea de Johan Cruyff "no sé si todavía tengo el nivel para entrenar al Barcelona. He estado dos años entrenando en Primera y tengo una idea clara de cómo juega el Barça, muchas cosas que hago vienen de la filosofía Cruyff”.

Después de dos años en el banquillo del Betis, dónde demostró su gusto por el buen fútbol y fue premiado por la Fundación Johan Cruyff como Mejor entrenador del año 2018, Setién cumple su sueño de entrenar al FC Barcelona. En el Betis consiguió ganar al Real Madrid en sus dos visitas al Bernabéu y también tiene el honor de ser el último entrenador que ha conseguido ganar en el Camp Nou en partido de Liga. Fue el 3-4 que cosechó el equipo andaluz en noviembre de 2018 en el feudo azulgrana, dando una lección táctica al Barça de Valverde.

En la entrevista en Esports COPE, Setién ya reconocía contactos con el Betis, incluso asumía que su final en Las Palmas fue de más a menos porque el equipo ya podía estar condicionado por su situación "el hecho que yo comunicara que no iba a continuar ha podido influir y el hecho de que haya algunos jugadores que acaban contrato y todavía no sepan si van a continuar”.

El cántabro no descartaba dar una sorpresa en el Camp Nou a pesar de que el Barça se jugaba el campeonato "A veces en el fútbol pasan cosas impensables. El Barcelona ya consiguió dos Ligas cuando el Tenerife le ganó al Real Madrid y ésta puede ser la misma situación”.