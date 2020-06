Quique Setién: "Griezmann hace un trabajo encomiable"

El entrenador del FC Barcelona Quique Setién, volvió a defender a Antoine Griezmann después de otro partido discreto del francés en la victoria por 2 a 0 contra el Leganés "puede estar más o menos acertado pero el trabajo que hace es encomiable", dijo el técnico en declaraciones a Movistar LaLiga. El ex del Atlético sigue viéndose incómodo en el encaje con el equipo azulgrana, incluso jugando en la posición de falso nueve con Messi y Ansu Fati en bandas.

Este martes, en el Camp Nou, tampoco encontró su mejor versión y vio como le anulaban un gol en la segunda parte por fuera de juego de Semedo. Setién le mantuvo en el terreno de juego los 90 minutos, mientras que prefirió cambiar a Ansu Fati en el minuto 54 para dar entrada a Luis Suárez, que sigue acumulando minutos tras cinco meses en el dique seco.

La cruz es Griezmann y la cara es el joven Ansu Fati, que sigue aprovechando las oportunidades y ayer marcó el primer gol del Barça con un disparo desde la frontal. Setién destacó su aportación "estoy contento porque había sufrido unas molestias y ha jugado 45 minutos en los que ha estado muy bien. Estoy contento porque es un chaval que nos ayuda mucho".

Quique Setién reconoce que su equipo todavía no está fino con el balón y que, por ello, le costó superar a su rival "nos ha faltado superar a un equipo que se encierra muy bien y, cuando no estás fino con el balón, cuesta más".

En este sentido, elogió el técnico cántabro el partido de su rival "sabía que el partido iba a ser complicado" y subrayó que, incluso con el primer gol de Ansu Fati, les costó crear ocasiones "hemos conseguido el gol y nos ha costado llegar. No era fácil encontrar los espacios porque juntaban mucho las líneas y no es fácil", analizó. Y añadió sobre la situación de su equipo: "No es fácil encontrar los espacios porque todavía no estamos con aquella sutileza con el balón".