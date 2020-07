Quique Setién: "El club está contento con el trabajo que hacemos y nosotros en bastante medida también"

El técnico del FC Barcelona Quique Setién ha hablado sobre su continuidad en el banquillo azulgrana la próxima temporada en la rueda de prensa previa al derbi de mañana contra el Espanyol en el Camp Nou (22.00 horas).

Después de que el presidente Josep Maria Bartomeu ha asegurado esta mañana en Rac1 que Setién "continuará la próxima temporada", el técnico cántabro ha respondido sobre su futuro de una manera menos contundente. Tiene un año más de contrato y no cree que peligrase su continuidad "no tenía la sensación antes del partido ante el Villarreal de que las cosas pudieran cambiar. Estoy acostumbrado a los momentos que se viven en este circo del fútbol, los tengo superados, me limito a hacer mi trabajo. Sé que el club está contento con el trabajo que hacemos y nosotros en bastante medida también. No por haber ganado en Villarreal o haber perdido otros no lo valoro de esta manera. Ya sabemos a qué estamos acostumbrados. Trato de ver las cosas con perspectiva".

El entrenado del Barça se ha referido a las decisiones del VAR "a veces favorecen las decisiones a un equipo u otro, esto ya lo sabemos. A veces se acierta y otras se equivoca, ha pasado toda la vida. Siempre hay un equipo en un momento puntual que se ve beneficiado y otro perjudicado". Pero se ha mostrado extrañado con algunas decisiones "la realidad es que hay situaciones que a todos nos extrañan en cuanto a la utilización de este instrumento que tenemos. Lo que extraña es que una misma acción unas veces se vaya a ver y otras no. Tenemos una herramienta extraordinaria, pero no se está usando de manera unificada. Habría que ponerse de acuerdo en aclarar todo esto porque muchas veces te desconcierta. Cada uno interpreta a su manera lo que está pasando. Falta que los colegiados del campo y los que están en el VAR unifiquen criterios. Si hay que ir a ver una, hay que verlas todas".

Setién sigue pensando que el Barça puede ganar LaLIga "claro que podemos ganar esta Liga, la realidad y las matemáticas así lo dicen., hay que guardar la esperanza hasta el último día. Más que pensar en el rival es lo que debemos hacer nosotros, que es ganar todos los partidos, tener buenas sensaciones. Si no es en esta competición que todo lo que hagamos nos valga para la siguiente".

Respecto al derbi contra el Espanyol y la situación crítica del rival ciudadano "no será el Barcelona si gana el que va a mandar a Segunda al Espanyol. Es un proceso de mucho tiempo. Es verdad que puede descender mañana, pero no sería el Barcelona el que dé la puntilla. Es una consecuencia de un proceso durante todo el año y que ahora llega a su fin"

Setién cree que el tridente Messi-Suárez-Griezmann ya había funcionado antes de Villarreal "es la sensación que tenéis todos, creo que ha habido otros momentos en los que se han encontrado; es verdad que el otro día fue de forma brillante porque las acciones acabaron en gol y en mucho peligro. No suele suceder de forma tan continua o evidente como el otro día, pero no me guío por un partido. Hay muchas variables en cada partido que hacen que cada uno sea diferente. No fue lo mismo jugar contra Atlético, Celta o Villarreal, los rivales influyen de manera determinante. No todo depende únicamente de ti, el rival tiene mucho que decir".