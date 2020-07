Quique Setién: "En absoluto la Champions está más complicada"

El técnico del Barça no considera que la Champions League esté más complicada después del sorteo celebrado este viernes porque sólo piensa en pasar el duelo de octavos de final contra el Nápoles "En absoluto está más complicada. Tratamos de centrarnos en la prioridad, los partidos, y trataremos de estar a la altura en cada partido, cuando llegue la Champions hacer los mejores partidos posibles. Lo demás son hipótesis que no conducen a nada".

Y añade "en realidad no tenía muchas expectativas porque tenemos que centarnos en el partido de Nápoles, que es la clave. Ya sabemos que jugaremos en casa. Es algo que es justo. Del resto del sorteo podemos analizar posibles rivales pero el primer partido es el de mañana contra el Valladolid porque necesitamos los tres puntos si quieremos estar allí. Luego ya vendrá Nápoles".

Eso sí, el entrenador del Barça lamenta que se juegue el partido contra el Nápoles a puerta cerrada "jugar sin público es una desventaja. Con la grada llena hubiera influido positivamente. Es lo que hay. Da igual que me queje o no. No hay solución. Aceptamos lo que toca. Me hubiera gustado jugar con público".

Sobre si el Real Madrid puede pinchar esta noche contra el Alavés afirma "en el fútbol puede pasar de todo. Hemos visto cosas inexplicables. Debemos centrarnos en lo nuestro y esperar esa oportunidad de que pueda fallar el rival que llevamos delante".

En cuanto a si el Nápoles tendrá ventaja por tener menos días de descanso entre el final de Liga y la Champions, Setién considera que LaLiga se ha comprimido demasiado "quizá era mejor continuar jugando, dar una semana de margen y no estar jugando miércoles y domingo, con tres o cuatro días. Quizá el Nápoles pueda tener algo más de ventaja, pero no lo sabes y quizá unos días de descanso con la tralla que llevamos vaya bien. Va a ser una lotería, no sabes qué es mejor".

El técnico del Barça reconoce "es posible que juguemos algún amistoso. Daremos unos días de vacaciones para que descansen, quizá luego hagamos algún amistoso, entre nosotros porque será difícil un equipo que pueda ser competitivo en esos momentos y nos pueda ofrecer lo que queremos. Jugar, vamos a jugar. O bien entre nosotros o bien contra algún equipo que pueda cubrir las necesidades que tenemos", explicó.

Ha explicado la ausencia de De Jong en la convocatoria a pesar que el holandés ya entrena con el grupo "era precipitarnos porque no iba a jugar de inicio. Ha estado a punto de ir, pero hemos preferido no asumir riesgos y esperar unos días más para que las sensaciones fueran excelentes, no sólo buenas".

También ha tenido que explicar la ausencia de Arthur, baja por amigdalitis, después que el brasileño no ha jugado ni un minuto desde el anuncio de su fichaje por la Juventus "es un hecho puntual. Entrena bien. Ahora no tiene minutos pero los puede tener. Su implicación es igual. Trata de dar lo mejor de si mismo en cada entrenamiento. La semana que viene superará este proceso que tiene y volverá a las convocatorias. Y más ahora que algunos del filial ya no van a estar como veis en la convocatoria. Vamos a necesitar de todos".

El entrenador del Barça ha elogiado el rendimiento de Griezmann "es posible que esta situación novedosa le haya beneficiado y esté más predispuesto. Es un jugador extraordinario que debe rendir en cualquier posición y ofrecer las cualidades que tiene. En muchos partidos ya lo ha hecho. Ha coincidido que contra el Villarreal todo salió bien y os ha cambiado el chip a todos. Yo ya estaba contento con el rendimiento de las muchas cosas que él puede dar".

Setién ha sido pesimista en cuanto a poder recuperar a Umtiti "está en un proceso agudo de su problema. Ni los médicos saben para cuando tiene de baja".