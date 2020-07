Quique Sánchez Flores sobre el Espanyol: "Dos años y 70 millones más tarde están en la peor situación posible"

El exentrenador del RCD Espanyol Quique Sánchez Flores ha lamentado el descenso del equipo blanquiazul en una entrevista concedida a Goal.com, recordando que en su su paso por Barcelona consiguió mantener al equipo a pesar de todas las discrepancias de proyecto con los mandatarios en su segunda temporada, la 2017-18 "a pesar de todo estábamos salvados a falta de seis jornadas para el final y ahora lo firmaríamos".

El técnico madrileño ha recordado que su paso por el Espanyol fue una decepción porque no se cumplió con el proyecto que se le prometió para su segunda temporada "me da una sensación de tristeza muy grande. El Espanyol tuvo una oportunidad única de cambiar la mentalidad. Cuando acabé en el Watford, escogimos ir allí y ellos nos escogieron a nosotros porque el proyecto era un gran proyecto. Era un proyecto pensado, no millonario".

Quique Sánchez Flores destaca el éxito de su primera temporada en el Espanyol "me dieron una hoja en blanco y 15 millones para fichar y eso es muy poco para un equipo que venía de luchar por el descenso. Con 15 millones fichamos a 11 jugadores y conseguimos 56 puntos, que fue el récord de los últimos 15 años".

Pero da detalles de su decepción con los dirigentes en el inicio del segundo año "preparamos un equipo a Mr. Chen con otros 15 millones y nos piden meternos en Europa. Queríamos cuatro o cinco jugadores solamente y nos dijeron que no había nada para invertir. Dos años más tarde y 70 millones más tarde están en la peor situación posible. Mientras nosotros gartábamos 15, el Betis se gastaba 70 0 75 millones. Queríamos a Albiol, Banega, Mariano y Darder y sólo llego uno y perdimos a Diego Reyes. Ya dije en la pretemporada que no era el proyecto que habíamos pensado y eso entó mal".