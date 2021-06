Quique Sánchez Flores en Esports COPE: "No gustaría estar en la situación de Koeman"

El técnico madrileño Quique Sánchez Flores ha pasado por Esports COPE para analizar el fichaje del 'Kun' Agüero, jugador que tuvo en el Atlético, por el Barça

El míster también ha valorado las reticencias del club azulgrana con Ronald Koeman "a mi no me gustarÍa estar en la situación de Koeman. Es una situación incómoda. He valorado mucho la figura de Koeman esta temporada porque ha hecho de entrenador y de portavoz, a pesar de algunos momentos malos del equipo. En el proceso se desgasta y salen tocadas las dos partes".



Respecto a las diferentes reacciones de Koeman y Zidane considera que "son perfiles diferentes, ya se ve en sus ruedas de prensa. Las instituciones sí que son comparables por su grandeza, pero en el futbol de hoy se quedan con el último resultado. No es que se sea resultadista sino que los tecnicos estamos en ese filo y sabemos que los resultados mandan".



Quique Sánchez Flores no cree que los dos técnicos hayan sido menospreciados por sus clubes "Zidane y Koeman han sido libres a la hora de tomar sus decisiones". Y sobre las decisiones que tuvo que tomar Koeman en el principio de temporada como echar a Suárez, considera que "yo he tomado decisiones sin que tiemble el pulso y creo que debe ser así. Si te tiembla el pulso, estás a merced del club".



Respecto al fichaje del 'Kun' Agüero, un jugador que él tuvo en el Atlético, Quique cree que "es un muy buen fichaje. Sus condiciones no han cambiado, el olfato y el instinto goleador lo tienen pocos. Este año ha tenido un frenazo, pero hace dos años ha sido un jugador muy reconocible con 20 y tantos goles. Los 33 son los 28 de hace años, por lo que se cuidan los jugadores ahora".



Quique cree que el 'Kun' será un buen complemento para Messi "los veo jugando juntos. Como otros delanteros en este siglo como Eto'o, Villa, Suárez y ahora el 'Ku'n. El Barça siempre ha generado mucho futbol por detras del 9. El 'Kun' encaja perfectamente en la filosofía". Y añade "ni es un falso nueve ni un jugador de bandas. Si algo le falta al Barça desde la salida de Luis es la figura del 9".



Quique también ha tenido palabras para el ascenso del Espanyol, otro de sus exequipos, "me alegra muchísimo. Han hecho las cosas bien y ojalá tengan la suerte de hacer los refuerzos necesarios para pasar una temporada tranquila en Primera"