Quique Estebaranz en Esports COPE: "El Barça tiene cositas pero le faltan 'cosazas'"

El exjugador del Barça Quique Estebaranz ha recordado en Esports COPE el mítico partido del 'Dream Team' contra el Dinamo de Kiev de la temporada 93-94, recordado por ser el mejor del equipo de Johan Cruyff "ese partido fue la culminación del 'Dream Team', més que fútbol total, fue ataque total".

Estebaranz ve difícil que Koeman pueda tener paciencia y tranquilidad para construir al equipo "no creo, quizás yo lo veo desde la distancia. Eso de contar con un periodo trasitorio sólo llega después de tres años de crisis. Yo le deseo lo mejor al Barcelona, soy un culé más, pero la situación no es nada fácil entre lo institucional y lo deportivo. Ronald tiene sobrada personalidad para llevarlo a cabo, pero hay que demostrarla. Johan lo hizo a su manera, él era un excelso descubridor en el Ajax del fútbol total. Koeman llega como ex futbolista del 'Dream Team' pero no sé si tiene las herramientas. Tiene cositas pero le faltan 'cosazas'".

El ex del Barça destaca cómo gestionó el momento Luis Enrique "que no infravaloró el control del juego pero alternaba con contras rápidas. Tenemos el orgullo de ser el único equipo que sabe a qué juega independientemente del entrenador y ¡Ole los huevos! del Barça pero hay que saber alternar el juego cuando te faltan 'cosazas' como Xavi, Iniesta o un delantero de la talla de Suárez. Hay que saber cuándo hay que hacer los cambios y eso no es fácil. No todos los jugadores aceptan cuando deben dejarlo".

Quique Estebaranz se refiere al ocaso que viven algunos jugadores del Barça, aunque no quiere dar nombres. Al mismo tiempo considera que estrellas como Messi en algún momento dejarán de dar el mismo rendimiento aunque "cuando Messi tenga una velocidad normal y no la supersónica que sigue teniendo, seguiremos disfrutándole".

Estebaranz considera que lo que hacía Cruyff tenía mucho más mérito "Johan le daba más importancia a los jugadores. Fíjate que en aquel partido contra el Dinamo, Nadal jugaba más adelantado a la espalda de Pep. Hay que ponerlo en contexto porque era la primera eliminatoria en la que el Barça podía quedar eliminado en sus historia y veníamos con un 3-1 del partido de ida".