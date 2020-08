Quique Cárcel a Esports COPE: "Arriba l'hora de la veritat"

El director esportiu del Girona Quique Cárcel ha atès els micròfonns d'Esports COPE en el primer dia clau de l'equip que juga l'anada de semifinals del playoff d'ascens a Primera División, contra l'Almeria a les 20.00 hores a Montilivi.

Quique Cárcel assegura que està "més nerviós perquè no puc jugar". I recorda el seu passat com a futbolista "el que més m'ha agradat a la vida és jugar i sé que el futbol és dels futbolistes, això m'ha ajudat a créixer com a director esportiu"

El responsable del club grana explica que arriba l'hora de la veritat "hem passat un any complicat. Teníem un pressupost molt gran després d'un descens molt traumàtic i ara arriba l'hora de la veritat. Sabem el que significa aquest playoff i esperem que els jugadors puguin donar el que s'espera d'ells".

Respecte el valor doble dels gols a camp contrari, Quique Cárcel considera que el Girona ha de millorar els registres fora de casa per intentar fer-ho valer en el partit de tornada diumenge a l'Estadio Juegos del Mediterráneo "som un equip molt sòlid a casa i esperem que avui ho poguem demostrar i fora poguem millorar els registres".