Quique Cárcel, en Esports COPE: "Es una situación difícil de gestionar, hay que tener empatía"

El director deportivo del Girona ha explicado en Esports COPE que están viviendo momentos complicados tras la suspensión del Depor-Fuenlabrada y la incertidumbre por saber cuándo se jugará el playoff contra el Almería "es una situación muy difícil de gestionar. Esta última jornada nos ha sumido en una incertidumbre. Nos gustaría saber cuándo podremos jugar ese playoff lo antes posible"

De todas formas, Quique Cárcel pide empatía de todas las partes implicadas "LaLiga está intentando solucionar primero el tema del Fuenlabrada y después imagino que hay otras quejas. Hay que ser un poco empático porque no es una situación fácil para nadie". Se siente perjudicado pero se muestra condescendiente "somos una parte perjudicada porque teníamos una planificación a nivel deportivo. También tenemos empatía porque consideramos que no es fácil de gestionar y cada club afectado puede tener una parte de razón. A nadie nos gusta ver lo que ha pasado con esta pandemia y ver que hay un equipo infectado". En ese sentido celebra que el jugador grana Christian Rivera haya rectificado en las redes sociales "hay que tener mucho respeto hacia la pandemia y debemos tener cuidado con las cosas que decimos en redes sociales. Creo que Cristian lo ha hecho muy bien porque ha rectificado".

Sobre la decisión de jugar la última jornada no lo tiene muy claro "si estás preparando un partido para jugar a las siete y media, vas hacia el campo y te encuantras con esta noticia es un impacto muy grande pero piensas en jugar. Era una decisión muy difícil y era lo más lógico jugar la jornada. Lo cierto es que después ves los equipos implicados y que hay mucho en juego. Te encuentras en una situación de crisis y la decisión no era fácil en aquel momento"

Asegura que no tienen ninguna pista de cuándo se podrá jugar ese playoff "no tenemos ninguna referencia. El cuerpo técnico ha decidido dar unos días de descanso porque la liga está siendo muy larga, llevamos 12 meses trabajando y todavía no se ha acabado. El cuerpo técnico está fuerte a nivel mental y con muchas ganas y ha entendido que la plantilla necesitaba estos tres o cuatro días de descanso para volver con las pilas cargadas"

Algunos jugadores del Girona acaban contrato este 2 de agosto y eso supone un problema "es una situación muy difícil de gestionar. Si todos tenemos sentido común y todos ponemos de nuestra parte, se podrá acabar bien la temporada". Los problemas se agravarán respecto a otras temporadas en cuanto a confeccionar la plantilla de la próxima temporada "la planificación está a expensas del resultado final. Acabaremos y prácticamente estará empezando la próxima temporada".