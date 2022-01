Quique Álvarez a Esports COPE: "La nostra feina amb Adama era fer-li entendre millor el joc"

L'entrenador Quique Álvarez, que va dirigir Adama Traoré a l'equip Cadet A del Barça, explica a Esports COPE com treballaven amb ell per gestionar tot el potencial físic que ja tenia "marxava de tothom amb una facilitat increïble i la feina de l'entrenador era dir-li que havia d'escollir bé i saber quan utilitzar aquesta velocitat i aquesta força. La faceta que havia de millorar era entrendre millor el joc".

Quique destaca que normalment els jugadors joves amb aquestes qualitats, tenen dificultats que juguen a categories professionals i les forces s'igualen, però en el cas d'Adama no és tan així "el que més em sorprén és que segueix fent les mateixes coses que feia quan era cadet".

Explica que "Adama té marge de millora com tots els jugadors" i que "de tota la vida sempre ha estat més assistent que golejador".

L'ajudant de Javi Calleja al Villarreal i l'Alavés, explica que el va sorprendre el canvi físic d'Adama "me'l vaig trobar fa un temps entrenant a Villarreal i em va costar reconeixe'l", bromeja.

Quique considera que aquest potencial físic no ha estat un hàndicap per la seva carrera "no li ha provocat lesions, ni li ha fet perdre res en la seva carrera".

Considera que és un bon reforç pel Barça "té aquesta força que el fa difícil de parar. Sempre és important tenir jugadors com ell", i no té clar si tindrà un paper de titular indiscutible "hi ha més jugadors, també amb Ferran i els que han sortit. Sino és un dels habituals, és important pel Barça tenir un bon recanvi com Adama".

No esperava que tornès al Barça perquè "és un tipus de jugador que agrada a la Premier i allà els clubs tenen molt poder econòmic. Pensava que el Barça no podria competir amb altres ofertes que li podrien sortir a Anglaterra".