Quina imatge surt més perjudicada a les negociacions del Barça?

Aquest dimarts us proposem una nova enquesta d'Esports COPE per saber què penseu de la situació que s'ha produït al FC Barcelona amb les negociacions entre el club i els esportistes per acordar una rebaixa salarial durant la crisi del coronavirus que està reduïnt considerablement els ingressos a la institució.

El distanciament entre la plantilla del primer equip de futbol i la directiva ha tornat a posar-se de manifest durant els 10 tensos dies de negociacions que han trigat a tancar l'acord.

Finalment la situació s'ha resolt d'una manera un tant extranya, amb dos comunicats independents aquest dilluns, un de la plantilla (compartit a la les xarxes socials primer pel capità Leo Messi i després per la resta de companys) i un altre comunicat publicat uns minuts després pel club.

En el comunicat de la plantilla, els jugadors es mostren sorpresos per les pressions que han rebut des de dintre del club, assegurant que sempre han estat disposats a rebaixar-se el salari i finalment han acceptat fins i tot rebaixar-se un dos per cent més per salvar els salaris de la resta de personal no esportiu de l'entitat.

El president Josep Maria Bartomeu ha concedit diverses entrevistes als mitjans de comunicació catalans on ha volgut reduir la tensió i explicar-se. Considera que hi ha hagut gent de dintre i de fora del club que ha parlat massa sense tenir coneixement de les negociacions i assegura que els quatre capitans del equip estaven d'acord des del primer dia en la reducció del 70% del sou que proposava el club, durant l'estat d'alarma. Explica Bartomeu que l'acord no es va produir abans perquè els jugadors s'havien de comunicar entre ells per explicar bé les condicions.

