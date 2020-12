¿Quién firma por los precandidatos en el Barça?

Un total de ocho precandidatos a la presidencia del Barça están compitiendo para recoger el mayor número de firmas de socios posibles. Tienen hasta el 11 de enero para conseguir las 2.257 necesarias para converirse en candidatos oficiales a las elecciones del 24 de enero.

Joan Laporta, Víctor Font, Emili Rousaud, Jordi Farré, Toni Freixa, Agustí Benedito, Xavier Vilajoana y Lluís Fernández Alà acudieron el pasado miércoles al Camp Nou a buscar sus papeletas y se encuentran en plena batalla, con las fiestas navideñas y la pandemia como principales escollos.

El precandidato Víctor Font ha anunciado hoy la firma de Carles Vilarrubí, exvicepresidente del club con Rosell y Bartomeu entre 2010 y 2017, que dimitió después de que el club decidiese disputar el partido del 1 de octubre de 2017 frente a Las Palmas, a pesar de los incidentes que se estaban produciendo ese mismo día con las votaciones.

Joan Laporta tiene 250 sedes por todo el territorio y en algunas de ellas ha agradecido personalmente el apoyo de los socios que se acercan a firmar.

Veure-us arribar a socis i sòcies a la Seu per mostrar-nos el vostre suport, poder-vos conèixer, parlar, compartir... ens emociona i ens fa creure encara més amb el que fem! Arribarem lluny perquè us tenim al nostre costat! Gràcies!

Otros como Agustí Benedito, Emili Rousaud o Toni Freixa presumen con las firmas de socios anónimos, algunos con mucha antigüedad, que se acercar a su sede electoral. Toni Freixa ha pedido 10.000 papeletas más al club para seguir recogiendo apoyos.

