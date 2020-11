¿Qué le pasa a Messi?

Juanma Castaño analiza en el Partidazo de COPE por qué ha explotado Leo Messi a su llegada al Aeropuerto del Prat este miércoles y después de ser retenido en el avión por unos inspectores de Hacienda.

Nuestros tertulianos Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Mónica Marchante y Roberto Palomar dan sus diferentes visiones sobre el malestar del argentino.

Dani Senabre destaca que "es la primera rajada de Messi sin Bartomeu", mientras que Mónica Marchante "no lo considero ni una rajada, como aquella que sí hizo en Instagram. Esta es una reacción a una escena que me parece lamentable y que los periodistas deberíamos plantarnos porque le estamos preguntando por las declaraciones de un exagente de Griezmann con quién el francés ya no tiene relación".

Emilio Pérez de Rozas reclama "espero que alguien explique si había motivos para subirse al avión de Leo Messi" y Miguel Rico añade "que te saquen de la cama, casi en pijama, los inspectores debe provocar un estado de agobio considerable".

Roberto Palomar lo considera la reacción de "alguien que ya se está marchando del club".

�� Messi estalla tras ser retenido por inspectores de Hacienda en el Aeropuesto del Prat



�� "Estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club" #FCBarcelonahttps://t.co/lanN1MEH79 — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) November 19, 2020