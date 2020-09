"Que Messi pase el luto rápido"

El programa Esports COPE us acompanya de dilluns a divendres de 15.25 a 16.00 hores amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

Amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i tot l'equip repassem l'actualitat del Barça, l'Espanyol, el Girona i el Sabadell.

Aquest dimarts entrevistem a Javier Espinosa, ex del Barça i del Twente holandés que ens explica com juga Sergiño Dest, el lateral dret desitjat per Koeman. El debat dels dimarts arriba amb Emilio Pérez de Rozas i Tomás Guasch.

Analitzem les notícies en blaugrana, escotem les entrevistes amb els protagonistes i les opinions dels millors col·laboradors del programa. No et pots perdre el debat Esports COPE amb els millors tertulians: Poli, Minguella, Tomás Guasch, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas i Dani Senabre, entre d'altres.

Ens pots escoltar a les emissores de COPE Catalunya i Andorra, al lloc web de COPE i a les aplicacions mòbils.

També tenim espai per l'actualitat poliesportiva amb especial atenció als equips i esportistes catalans.

Pots participar en les nostres enquestes a Twitter al perfil oficial @ESPORTSCOPE i tenir opció a guanyar premis especials.

