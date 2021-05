¿Qué dirá Laporta este viernes?

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta ha convocado una rueda de prensa para este viernes a las 11:30 horas en el Auditori 1899 del Camp Nou. Será la primera rueda de prensa del mandatario después de la toma de posesión del cargo.

Una comparecencia muy esperada porque el club tiene muchos frentes abiertos y muy importantes como el futuro de Ronald Koeman o la renovación de Leo Messi.

Después de la reunión que mantuvieron este martes Laporta y Koeman, con su representante Rob Jansen también presente, la sensación es que Laporta no querría continuar con el entrenador holandés pero debería abonarle los casi ocho millones de euros de ficha del año que le queda de contrato.

El presidente no parece encontrar un candidato claro a ocupar el banquillo, incluso ha sondeado a Guardiola, que siempre ha dicho que no volverá a entrenar al Barça. Por ello, cualquier solución es posible.

En cuanto a Leo Messi, la llegada del 'Kun' Agüero parece ser un paso más en la aproximación al objetivo de que el capitán siga de azulgrana, aunque habrá que ajustar su contrato a la situación del club.

También están pendientes las explicaciones sobre la delicada situación económica del club tras las auditoría y la 'due diligence' (investigación elaborada por consultores externos) que se están realizando.