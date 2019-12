Puyol: "Si acabamos con la portería a cero, me voy de fiesta contigo"

Carles Puyol y Gerard Piqué han recordado el sextete histórico que consiguió el FC Barcelona en el año 2009, en un programa especial de TV3 coincidiendo con el décimo aniversario de la gesta que no ha conseguido ningún otro equipo. En un año natural ganaron Copa, Liga, Champions, Supercopa de Europa, Supercopa de España y Mundial de Clubs.

En una conversación informal, los dos centrales de la época más brillante de la historia del club recuerdan intimidades de su convivencia en el vestuario como cuando Puyol le lanzaba retos a Piqué en pleno partido "si acabamos con la portería a cero, me voy de fiesta contigo". Piqué tenía 21 años cuando regresó al Barça procedente del Manchester United, mientras que Puyol ya tenía 30 años. Aún así, se dejó contagiar por la alegría de Gerard y asegura que aprendió a disfrutar de la vida como no había hecho en casi 10 años en el primer equipo "no había salido ni un día de fiesta, pero ni en verano...".

Los dos han explicado algunas curiosidades de aquel equipo que deslumbró al mundo como la decisión de Pep Guardiola de echar a los pesos pesados del vestuario como Ronaldinho, Deco y Eto'o "llegó Pep y hubo cambios en el vestuario. En verano nos reunimos los jugadores y le pedimos que se quedara a Eto'o, que confiase en él y que nosotros ya lo gestionaríamos. Samuel nos daba la vida, no solo ofensivamente, también defensivamente. Con una defensa tan avanzada era el primero en presionar, un killer, un ganador", explicó Puyol. Por su parte, Piqué asegura que para conseguirlo "se juntó todo, un entrenador con las ideas clarísimas, una idea de juego y una gran generación".

También recordaron el 2-6 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu: "fue la primera vez que jugué en el Santiago Bernabéu y 2-6... Adrenalina máxima. Siempre lo había vivido desde fuera, así que ese día el estadio imponía nada más llegar y pensé 'estos apretarán y nos harán la vida imposible'". Y añade Piqué jocoso "pues qué va... Hemos jugado en campos más complicados a la hora de sacar la pelota, de sentirse presionados, que en el Santiago Bernabéu".

En cambio, Puyol ha confesado que Guardiola les pidió que no se conformaran y fuesen ambiciosos. "Es uno de los mejores partidos de siempre, no sé si por el juego, que también, pero sí por su recuerdo. Era el momento del 'cagómetro'. Recuerdo la charla de Pep. 'Nada de salir a empatar, porque entonces perdemos seguro'. Aquel El 2-6 no es como un título, pero casi, porque está en el recuerdo de muchos culés y de los aficionados en general. Yo había vivido los cinco años del Barça, no ya sin ganar, casi sin competir. El 2-6 fue el cambio de ciclo total", indicó.