Programa especial Esports COPE en directe des del Camp Nou amb la prèvia del clàssic

Esports COPE s'ha desplaçat aquest dimecres fins al Camp Nou per servir tota la prèvia del clàssic des del lloc dels fets. El nostre cap d'esports Manuel Oliveros, el presentador del programa Joan Batllori i la nostra Helena Condis ens porten tota la informació des de l'estadi.

Fem la LOTO TXINGURRI amb Helena i el possible onze del Real Madrid amb Miguel Ángel Díaz. Sabem com ha estat el matí pels dos equips i com s'ha desplegat el dispositiu policial.

També analitzem les claus del partit amb Radomir Antic i la figura del àrbitre canari Hernández Hernández amb Pedro Martín.

Al debat, avui com tots els dimecres ens acompanyen Miquel Rico i l'advocat Jacinto Vicente que ens expliquen quines sensacions tenen a poques hores de que comenci el partit al Camp Nou.

No ens oblidem de l'actualitat del RCD Espanyol. Quique Iglesias ens porta les declaracions de Pablo Machín en la prèvia del partit de Copa de demà al camp del Lleida Esportiu.

Analitzem el partit d'ahir del Barça de bàsquet i les eliminacions de la Copa del Rei de l'Hopitalet i l'Andorra.

Cada dia Esports COPE, de dilluns a divendres, de les 15.05 a les 16.00 hores amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i tot l'equip.