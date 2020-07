Primeras palabras de Ante Tomic como nuevo jugador del Joventut de Badalona

Ante Tomic, que ayer se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Club Joventut Badalona, ​​ha realizado hoy sus primeras declaraciones después de fichar por la Penya. El croata, que ha firmado por dos años más uno opcional, está muy satisfecho de jugar en Badalona.

Tomic ha explicado en Penya TV que su alegría por su fichaje como verdinegro es porque jugará en un equipo con mucha progresión: "Estoy muy contento de poder jugar en este gran club. Es un equipo muy joven, con jugadores con mucho talento que quieren crecer cada año". Además, como veterano añade que "intento ayudar en cualquier cosa, para competir y mantener un buen nivel durante toda la temporada".

El croata ya ha tenido tiempo de hablar con el técnico Carles Duran, conversación con la que ha quedado muy satisfecho: "He hablado con el Coach y me ha gustado mucho su filosofía y su forma de entrenar, y tengo muchas ganas de que todo empiece ya".

Sobre las aspiraciones del Joventut durante el próximo año, el pívot ha querido ser prudente: "Es muy pronto todavía. Tendremos que comenzar con la pretemporada, y después de dos o tres semanas podremos hablar sobre este tema".

En cuanto a su relación con Pau Ribas, su compañero de equipo durante 5 temporadas en el Barça, Tomic comenta que "hace muchos años que jugamos juntos y para mí será más fácil acostumbrarme a todo con él a mi lado".

Por último, Tomic ha asegurado que no tendrá ningún problema para encajar en la Penya: "Me podré acostumbrar a cualquier estilo de juego, aunque Carles Duran tendrá que decidir cómo me ve dentro del equipo".