La pretemporada de los nuevos en el Barça

El Barça 2020-21 empezará a rodar antes de que se acabe la Champions 2019-20. De hecho, según ha informado Víctor Navarro en Esports COPE el club ya ha convocado a los jugadores que empezarán la pretemporada el próximo 12 de agosto. Primero pasarán pruebas médicas el día 12 y empezarán a entrenar en las instalaciones azulgrana el jueves 13.

Están citados nueve jugadores: Trincao, Pedri, Matheus Fernandes, Rafinha, Aleñà, Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué, Juan Miranda y Oriol Busquets. No estarán ni Pjanic, ni Coutinho porque están disputando la Champions con la Juventus y el Bayern y después tendrán sus días de vacaciones, igual que el resto de la plantilla de Quique Setién.

El portugués Francisco Trincao, fichado en enero del Sporting de Braga por 31 millones, es la incorporación de campanillas. En el club tienen muchas espectativas puestas en su potencial. Aunque el que parece despertar más ilusión entre la afición es el canario Pedri, que llega de Las Palmas, después de mostrar muchos detalles de su calidad en el club amarillo.

El centrocampista brasileño Matheus Fernandes todavía no ha podido jugar ni un minuto desde que llegase en enero cedido al Valladolid procedente del Palmeiras. El Barça lo fichó para la próxima temporada por 7 millones de euros y su futuro es incierto. Además no pudo acabar la temporada porque resultó positivo de COVID-19 en mayo.

El central francés Todibo regresa tras la cesión en el Shalke para intentar convencer a Setién o al técnico que se siente en el banquillo la próxima temporada. Caso parecido es el del lateral derecho senegalés Moussa Wagué, cedido al Niza desde enero, y que podría completar la plantilla del primer equipo en función de los movimientos de mercado.

Tampoco está claro el futuro de los otros cedidos que regresarán a Barcelona. Aleñà podría tener opciones de quedarse en el equipo, en función de las bajas que se produzcan en el centro del campo y después de completar una buena cesión en el Betis. Rafinha busca equipo tras dejar buenas sensaciones en el Celta.

El lateral izquierdo Juan Miranda, que estaba llamado a ser el relevo de Jordi Alba pero no convenció a Valverde, no podrá quedarse en el Barça B como pretendía porque el filial no subió a Segunda y prefiere encontrar destino en algún equipo español. El centrocampista Oriol Busquets ha protagonizado un buen debut en el fútbol profesional en el Twente de la liga holandesa y también deberá decidirse su futuro.