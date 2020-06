"Jo posaria a Luis Suárez de titular i després ja es veurà com està"

Al programa de dijous analitzem el próxim partit del Barça, que torna a la competició d'aquí a dos dies a Son Moix, amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i el nostre Dani Senabre.

Repassem l'última hora del 'cas Semedo' després de l'acte d'indisciplina del jugador portuguès que va assitir a una festa d'aniversari amb més de 20 persones a un recinte tancat, infringint les normes de sanitat i també de la Lliga. El lateral ha entrenat avui en solitari i podria perdre's el debut de l'equip a Mallorca.

Amb Quique Iglesias analitzem la decisió d'Abelardo de concentrar l'Espanyol durant tres dies abans del fonamental partit contra l'Alavés. Entrevistem l'ex jugador i ex director tècnic blanquiblau Jordi Lardín, que està convençut que "l'Espanyol tindrà temps per salvar-se". Joaquín Bacigalupo ens porta l'actualitat del Girona amb les declaracions de Pep Lluís Martí abans del partit a Las Palmas i Víctor Navarro ens explica que García Pimienta renovarà pel Barça B.

En l'apartat poliesportiu, avancem la prèvia de la final ACB i la notícia del matí, el GP de Catalunya de Motociclisme es disputarà finalment el 27 de setembre i podria ser amb públic.

Cada dia, de dilluns a divendres, Esports COPE us acompanya entre les 15.05 i les 16.00 hores amb tota l'actualitat de casa nostra, les millors entrevistes i els nostres tertulians.

El programa d'aquest dijous, per motius tècnics, no ha pogut començar a l'hora de sempre i hem hagut d'eliminar alguns continguts previstos. Us esperem demà amb més Barça, Espanyol, bàsquet i poliesportiu de la mà de Joan Batllori i tot l'equip.