Poli Rincón aconseja al presidente del FC Barcelona: "Bartomeu, ponle Estadio Messi"

En el 'Debate Esports Cope', nuestro Poli Rincón le da un consejo al presidente del FC Barcelona para que no se le escape el argentino, que le ponga su nombre al Camp Nou "Estadio Messi".

El agente que captó a Leo Messi a para el Barça, Josep Maria Minguella considera que aquello fue un acierto pero que nadie esperaba que aquel chaval que llegó a Barcelona con 13 años, tendría el recorrido que ha tenido y se convertiría en el mejor jugador de la historia "había que quedárselo porque en aquella época ya hacía cosas especiales". Minguella cree que no se puede comparar ese fichaje con otros que se le han podido escapar al Real Madrid como Mbappé o Neymar, que ya eran jugadores más o menos contrastados.

Poli Rincón asegura que "yo he visto a Maradona y no he visto a nadie como Messi. Ni Cruyff está a la altura de Messi en la historia del Barça. Tiene los mismos Balones de Oro que Gento Copas de Europa. Este ya es el mejor de la historia". Minguella explica que lo de ganar el Mundial "serviría para poner el broche y contentar a la masa argentina". Además el agente señala que Messi "ha solucionado problemas a varias directivas del Barça".

