La polèmica pel retorn del públic a les grades

Avui hem tractat la polèmica del retorn dels aficionats a les grades des de diferents perspectives. Començant per les repercussions econòmiques als clubs amb el periodista econòmic Marc Menchén. També truquem al vicepresident de la Federació Espanyola de Tennis, Tomás Carbonell que ens explica com es prepara el tennis per tornar amb limitacions a les grades.

El Ministre de Sanitat Salvador Illa ha obert la porta a que tornin els espectadors, però amb igualtat per tots els equips de la competició. Asegura que la decisió serà del CSD, que permetrà l'accès de públic amb limitacions d'aforament als estadis a partir del 29 de juny, tal com va avançar Juan Antonio Alcalá.

Helena Condis ens porta l'actualitat del Barça i Quique Iglesias la de l'Espanyol. Amb Víctor Navarro repassem les seus que acolliran el playoff exprés d'ascens a Segona Divisió.

En el debat dels dimarts, recuperem l'especial parella de tertulians Tomás Guach i Emilio Pérez de Rozas, que no veuen massa clar el retorn dels aficionats als estadis tan aviat.

En plana poliesportiva, Albert Díez ens parla de la final ACB i Juan Arias de l'equip de waterpolo del Sant Feliu.

