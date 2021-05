¿Podrá Laporta hacer la renovación que pretende?

El exagente de jugadores Josep Maria Minguella explica en Esports COPE cuáles pueden ser las claves de la renovación que pretende hacer Joan Laporta en la plantilla del Barça.

Minguella considera que echar a los pesos pesados de la plantilla "me parece imposible, por lógica negociadora". Explica el empresario que "si un jugador tiene contrato, querrá que le paguen. El club legalmente no le puede obligar a bajarse el sueldo o a marcharse". Además añade que "con estas edades, difícilmente encontrarán una salida, a no ser que venga un jeque árabe".

Además Minguella añade la dificultad de encontrar recambios de garantías para jugadores como Alba, Piqué o Busquets "sin dinero es imposible". El comentarista Cope considera que Laporta debe vender ilusión porque "no puede decir que estaremos tres años sin ganar la Champions".

Minguella añade que la renovación de plantilla llega tarde "lo que se debía hacer desde hace cinco años, se ha hecho tan mal y de forma tan cara, que se han gastado millones de euros y los jugadores que tienes no sirven". Y añade "el culpable ha sido Messi, en el sentido que ha sido el que ha aguantado la estructura que se estaba cayendo".

En cuanto al futuro del argentino, Minguella lo considera "un interrogante grande porque si hay un equipo, como el City o el que sea, que le puede ofrecer dinero y un proyecto competitivo que le permita jugar al máximo nivel hasta el Mundial de Catar, puede ponerle en duda".