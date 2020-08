Plantilla cerrada en el Baxi Manresa

El Baxi Manresa y William Magarity han llegado a un acuerdo para la desvinculación del jugador sueco, un movimiento que da por cerrada la plantilla del equipo catalán para el próximo curso.

Magarity llegó a Manresa esta última temporada y ha jugado un total de 23 partidos en la Liga Endesa donde ha promediado 6,5 puntos por partido y 3 rebotes para un total de 5,8 créditos de valoración.

La llegada de Seth Hinrichs, último fichaje del club catalán, la semana anterior fue un indicativo de que Magarity no tenía hueco en la plantilla entrenada por Pedro Martínez.

Tras este último movimiento, el experimentado técnico tiene ya todas sus piezas para afrontar el próximo curso. Junto a Hinrichs han llegado seis refuerzos más: Scott Eatherton, Martynas Sajus, Janari Joesaar, Makai Mason, Rafa Martínez y Jonathan Tabu.

El equipo manresano empezó la semana anterior la pretemporada y el primer compromiso será el próximo 4 de septiembre en las semifinales de la Lliga Catalana. Entonces se enfrentará al nuevo Barça de Sarunas Jasikevicius.

�� El BAXI Manresa i William Magarity acorden la desvinculació del jugador



�� El BAXI Manresa y Will Magarity acuerdan la desvinculació del jugador



�� Thank you Will for being one of us. Good luck!



�� https://t.co/nyR4vG2uGkpic.twitter.com/nZ0WffOelo