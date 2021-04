Piqué contra la Superliga

El central del Barça Gerard Piqué, uno de los capitanes del equipo, ha sido la primera voz de la entidad en referirse a la polémica competición, al margen del comunicado del club el lunes. Piqué, que fue jugador del Manchester United, ha escrito este martes un escueto twit en inglés asegurando que "El fútbol pertenece a los aficionados. Hoy más que nunca". Además ha respondido a un twit del Chiringuito en tono jocoso "Ayer una fiesta, hoy hundidos. El Chiringuito de Florentino".

Football belongs to the fans. Today more than ever.