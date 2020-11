'Pipa' Gancedo en Esports COPE: "El fútbol ha muerto con él"

El exjugador de Osasuna Leonel 'Pipa' Gancedo ha recordado en Esports COPE a Diego Armando Maradona "el futbolista de más trascendencia de la historia".

El argentino que salió del mismo club que Maradona, Argentinos Juniors, nos ha explicado su estrecha relación con la familia del astro argentino "me puse a disposición con su sobrino porque tenemos una relación de hermandad desde muy pequeños, jugamos juntos en todos los 'baby fútbol' y su mama es la hermana de Diego. Diego, su hermano, es el que me puso a mi en nombre de 'Pipa'. Tengo una relación muy cercana y viví momentos junto a su familia. Me ha tocado de muy cerca".

Leonel 'Pipa' Gancedo ha preferido no participar en la despedida de Maradona y ha lamentado los incidentes que se han producido en la Casa Rosada y en las calles "no puedo entender tanta locura desmedida". Y añade que no comparte esa manera de actuar a pesar de su sentimiento hacia Maradona "yo me he criado y he vivido con la influencia de Diego, que me ha inspirado a ser futbolista. Juego al fútbol con esta naturalidad, sabiendo que el mejor de la historia estaba cerca nuestro. Pero creo que algunas de estas imágenes no son buenas, por la violencia, la agresividad y las cosas desmedidas. Sin juzgar porque todos en esta vida tenemos errores".

El 'Pipa' ha compartido su dolor "en lo personal tengo el corazón roto porque el fútbol se ha ido. Hasta él mismo vislumbraba que el fútbol se estaba apagando porque él se estaba apagando, no estaba bien. El fútbol ha muerto con él. Hay que seguir, es un deporte que amamos y por eso la gente se ha manifestado. Todos sabemos lo que es Diego para el mundo".

Gancedo ha regresado el último mes a Buenos Aires para acompañar a su hijo "estamos ahora en Buenos Aires y posiblemente este mes ya regrese para España con un nuevo proyecto deportivo".