Piero Ausilio avisa al Barça: "Si quieren a Lautaro, que paguen la cláusula"

El director técnico del Inter de Milán Piero Ausilio se ha referido la noche de este miércoles en Sky Italia al interés del Barça por el delantero argentino Lautaro Martínez. Asegura que el club azulgrana es el más interesado en su contratación y que las relaciones son buenas, pero se remite a la cláusula de rescisión que es de 111 millones de euros sólo durante 15 días en julio.

Asilio asegura "en lo que respecta a Martínez, solo hay una forma de alejarlo del Inter el del pago de una cláusula. Una cláusula que todos conocen, no hay necesidad de ocultar que existe, es una cláusula QUE tiene plazos y compromisos que deben mantenerse, debe ser muy precisa.. Mientras tanto, es una cláusula que vence en los primeros días de julio, por lo que no es que dure mucho tiempo. Y es la única posibilidad que existe de no ver a Lautaro lejos del Inter hoy. No estamos en esto período discutiendo el tema de Lautaro con cualquiera. Simplemente nos enfocamos en él, es un activo importante del club, y luego no olvidemos que todavía tiene un contrato de tres años con el Inter. Los jugadores más importantes del Inter no los vamos a vender. Tengo la intención de mantenerlos y posiblemente fortalecerlos en el mercado y esto también se aplica a Lautaro ".

El madatario interista se refiere directamente a las intenciones del Barça de fichar al delantero este verano "muchos equipos nos han contactado para tratar el tema de Lautaro: Entre estos, el más decisivo, con el que tenemos una relación amistosa y cordial, es Barcelona. No lo oculto. Y sé que el Barcelona sabe exactamente cuáles son nuestras intenciones. El Inter no tiene intención de vender a Lautaro Martínez. Luego, repito, que hay una cláusula ". Y ante la insitencia de las preguntas, añade "¿tendrá que pagar el Barça la cláusula en su totalidad? Parece que he sido claro".