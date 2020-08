Pichi Alonso a Esports COPE: "Ho veig pelut perquè el Bayern és el principal favorit al títol"

El míster de capçalera a Esports COPE Pichi Alonso ha analitzat al programa d'avui el duel entre el Barça i el Bayern a la Champions "ho veig pelut. El Bayern és per mi el principal favorit a guanyar el títol. L'únic dubte que tinc és que fa molt de temps que van acabar la Bundesliga i no sé com arribaran".

De totes formes, Pichi Alonso no descarta res "a un partit pot passar qualsevol cosa, que Messi estigui inspirat, que el Bayern no ho estigui o que el Barça faci el millor partit de la temporada".

El míster creu que Setién apostarà per un canvi de sistema respecte al tradicional 4-3-3 "no m'extranyaria el 4-4-2, sense Griezmann o potser amb Griezmann tirat a una banda. El joc interior dels alemanys és molt perillós".

El mig del camp del Barça té uns noms claus "jo crec que De Jong, Busquets i Sergi Roberto seran titulars i potser amb Arturo Vidal de quart centrecampista. És un mig del camp fort per tenir superioritat i no patir si et sents atacat perquè el Barça no està acostumant a defensar en aquestes condicions".

Respecte a les paraules de Matthaus, Pichi pensa que es poden tornar en contra "si tots els alemanys pensen que són favorits, acabaran perdent. El favoritisme no beneficia perquè inconscientment poden baixar la tensió".

El tècnic de Benicarló, comentarista de Tiempo de Juego, llença un missatge d'optimisme pels culés "tenim el millor jugador del món, hem d'intentar fer les millors coses possibles, sent conscients que tenim davant un gran equip, amb el millor davanter del món. El Bayern té una barreja d'experiència i joventut molt bona".