Pichi Alonso a Esports COPE: "El Barça té gol amb Ansu, Memphis i Dembélé en condicions normals"

El tècnic Àngel Alonso ha analitzat a Esports COPE els primers partits del Barça de Xavi i considera que "l'equip ha millorat en actitud. És una cosa que s'hauria de donar sempre, però ve un entrenador nou i tots volen agradar".

Respecte les possibilitats del Barça de guanyar a Munich opina que "no és fàcil i el Bayern no és un equip que es deixi anar. El Barça pot guanyar, i tant, i també pot passar que el Benfica empati, de fet va empatar al camp del Dinamo. No pots anar derrotat a Munich, però és molt difícil. El Barça ha d'anar convençut".

Davant el debat sobre la falta de gol de l'equip, Àngel Alonso no creu que sigui imprescindible fitxar "amb Ansu, Dembélé i Memphis en condicions normals, el Kun també hagués aportat, pots tenir un atac bo". Pichi només fitxaria si es troba al mercat una opció que millori el que té l'equip "si em presenten un '9' millor que el que tens, aniria. Però sense que aquest '9' el Barça té gol amb Ansu, Memphis i Dembélé".

A mes el tècnic reflexiona sobre la xifra golejadora de l'equip "la gent té al cap els 100 o 80 gols per temporada i tampoc és tan necessari, s'ha de compensar amb encaixar-ne menys. L'important és la diferència".

El tècnic destaca la vocació ofensiva de l'equip de Xavi "m'està agradant que aquest Barça especula molt poc amb la pilota. No dirá que és vertical, però de seguida busca anar cap a endavant. A mi m'avorria aquests passes diagonals i horitzontals, això no és el 'tiki-taka'. La possessió ha de ser per controlar el partit i progressar cap a la porteria rival".

Respecte a la decisió de Xavi de jugar amb tres centrals contra el Benfica, Pichi opina que no és una opció defensiva "pots jugar amb tres centrals i ser molt defensiu o jugar amb tres centrals i ser molt ofensiu, com va ser ahir". De totes formes, Alonso està convençut que Xavi "l'aposta serà 4-3-3, però en algun partit puntual canviarà per les circumstàncies. El més important és l'estil de joc".