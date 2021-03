Pichi Alonso a Esports COPE: "Aquest sistema s'ha de quedar fins a final de temporada"

El nostre míster Pichi Alonso ha analitzat a Esports COPE l'eliminació del Barça a la Champions contra el PSG i el partit de d'ahir al Parc dels Prínceps.

Pichi Alonso considera que "la primera part d'ahir ha estat probablement el millor que ha fet el Barça aquesta temporada, més tenint en compte que davant tenia un rival de l'entitat del PSG. L'equip de Koeman ho va fer tot bé, l'únic que va faltar és tenir encert a la rematada. Crear-li a un equip d'aquest nivell cinc o sis ocasions no és fàcil. Crea il·lusió i dona una imatge a Europa que és important després de com vas caure a l'anada".

El tècnic de Benicarló creu que si el Barça fa el 0-2 amb el penal de Messi "haguessin pesat els fantasmes i els haguès entrat el pànic al francesos".

Sobre el debat de si el Barça va ser massa conservador al partit d'anada, Pichi considera que "aquell Barça era un Barça molt vulnerable. Si haguès tingut Koeman la intuïció de fer-ho dos partits abans, estic convençut que l'equip haguès estat defensivament més sòlid".

I el tècnic afegeix "s'ha de mirar cap al futur. L'equip ha donat un pas endavant i s'ha classificat per una final, que en semblava fora, i torna a lluitar per la lliga. El que cal es que els jugadors mantinguin la mateixa actitud dilluns contra el Huesca".

Sobre si Koeman mantindrà el nou sistema amb tres centrals, Pichi té certs dubtes "aquest seria un altre debat, ja sabem com funciona l'entorn del Barça. Aquest canvi de dibuix demostra que es pot jugar bé a futbol amb qualsevol dibuix. L'important és el concepte, no tant el dibuix. Utilitzar les bandes, mobilitat, elaborar el joc... el problema és si no arriben els resultats, però per mi aquest sistema s'ha de quedar fins a final de temporada".

Pichi creu que el problema de Lenglet "és una qüestió de mala sort, que s'ha equivocat en moments puntuals. És com les ratxes dels golejadors. S'ha de mirar com està mentalment i si li ha pogut afectar, buscar una altra solució".

El míster va donar suport a Joan Laporta durant la campanya i defensa la seva figura "ell transmet il·lusió, optimisme i a més està a sobre dels jugadors. Els jugadors estimen que tingui aquesta empatia. Té una gran experiència i es troba una situació de crisi institucional i esportiva. S'ha d'encertar sobretot en la parcel·la esportiva i ha començat força bé".