Pichi Alonso a Esports COPE: "Jo apostaria per Araújo si està bé"

L'entrenador Pichi Alonso analitza a Esports COPE quines poden ser les claus del Clàssic que es disputa el próxim dissabte a Valdebebas (21:00 hores).

El comentarista Cope considera que l'empat pot afavorir el Barça, però que l'equip de Ronald Koeman ha de sortir a guanyar i a pressionar per si el rival pot acusar el cansament "el Barça no sap sortir a especular. El dia que ho ha fet, com contra el PSG, va sortir trasquilat".

Respecte als dubtes a l'aliniació, Pichi assegura "jo ubicaria a De Jong com a migcampista perquè penso que la clau d'aquest partit serà el centre del camp". En aquest cas, el que cauria de l'equip és Griezmann "perquè la manera de minimitzar les virtuts del Madrid és pressionar Kross i Modric".

En quant a la incògnita de Piqué, el míster creu que seria millor no forçar "si Araújo està bé, em decantaria per ell. Evidentment si Piqué estigués al 100% aposto per ell, però crec que no ho està". Per això, Pichi aposta per la defensa de tres amb Araújo-Mingueza-Lenglet.