Pere Pons a Esports COPE: "S'està notant la mà d'Abelardo a l'Alavés"

El jugador de l'Alavés Pere Pons ha explicat a Esports COPE com arriba l'equip basc al partit d'aquest dissabte contra el Barça. El recanvi a la banqueta amb el Pitu Abelardo comença a donar els seus fruits i en els dos últims partits han aconseguit un empat contra el Getafe i una victòria contra el Valladolid.

Pere Pons considera que s'està notant l'efecte Abelardo "penso que amb Pablo Machín també es feien les coses bé i si hagués tingut més temps haguessin arribat els resultats. Però el club va preferir tornar a trucar el Pitu, que és un entrenador amb molt caràcter i l'equip està tenint més 'punch'. En els dos últims partits estem fent el que el míster vol i s'està notant".

Davant la visita al Camp Nou assegura que "sabem que serà molt difícil, anem amb tota la il·lusió, però anem tranquils perquè no venim a jugar-nos la salvació". I valora la possibilitat que Koeman decideixi fer canvis a l'equip pensant en el PSG "potser el Barça farà rotacions, però això tampoc t'assegura res perquè els joves ho estan fent molt bé. Nosaltres anirem amb les nostres armes per intentar contrarrestar-los".

Pere Pons voldria que Messi descansés encara que "l'altre dia també va sortir des de la banqueta i ho va revolucionar tot. Ens agradaria que no jugués en contra nostra, però si juga intentarem fer-li un partit difícil".

Pere Pons espera que el rival faci alguna concessió "contra Barça, Real Madrid o Atlético de vegades es dona que tenen partits molt importants i baixen el nivell, a veure si podem aprofitar-ho. Si sabem esperar la nostra oportunitat ojalà els hi podem donar un ensurt".

L'ex del Girona considera que són normals els problemes defensius del Barça "amb baixes com Gerard Piqué o Sergi Roberto, qualsevol que el substituiexi pot baixar el nivell. Araújo i Mingueza potser no estan acostumats a la èlit però estan donant un bon nivell. Hem de plantejar un partit com si juguessin els millors".